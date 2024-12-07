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В стране и мире

Россиянам рассказали о порядке выплаты пенсий в декабре и январе

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Часть россиян получат в декабре пенсию за январь, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила порядок выплат в ближайшие два месяца.

«Те граждане, кто привык получать пенсию в первых числах, а именно с 3-го по 8-е число каждого месяца, в связи с тем, что в январе на эти дни приходятся праздники, получат пенсию заранее, уже в декабре. То есть будет двойная выплата - пенсия придет и за декабрь, и за январь. Следующую выплату они получат уже в феврале», - объяснила депутат.

В то же время те, кому пенсия каждый месяц приходит в более поздние даты, получат начисления по привычному графику, добавила она.

«У нас абсолютное большинство получает с 3-го по 8-е число выплаты. Но те, кто получает позже, они получат просто в свой день», - заключила депутат.

С 2025 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,3 процента. Таким образом, выплата за январь уже будет больше. В этом году повышение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Всего на выплаты пенсий в 2025 году заложено 824 миллиарда рублей.

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Источник — lenta.ru
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