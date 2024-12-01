В России ребенок сушил собаку феном и попал в больницу после удара током

01.12.2024 | 17:10

Десятилетний мальчик из поселка Николаевский Волгоградской области попал в центральную районную больницу с сильным ожогом левой кисти, который получил из-за неисправности фена. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Школьник искупал свою собаку, а чтобы она не замерзла, решить просушить ее шерсть. В процессе сушки прибор замкнул, и мальчика ударило током. Как отмечается, собака не пострадала.

Ранее на этой неделе житель округа Сан-Диего в США получил удар током во время подготовки к праздникам. Мужчина развешивал гирлянды на крыше, украшая дом перед Рождеством.

Рядом с жилищем проходила высоковольтная линия электропередачи, и американец случайно закинул на провод часть гирлянды.

Прибывшие к дому парамедики обнаружили мужчину висящим вниз головой на дереве. Его доставили в медицинский центр, но спасти пострадавшего врачам не удалось.