Названа лучшая десятиминутная тренировка для избавления от пивного живота

26.11.2024 | 12:52

Журналисты Men Today назвали лучшую десятиминутную тренировку для избавления от пивного живота. Об этом сообщается в материале издания.

В тренировку необходимо включить такие упражнения, как «планка», «скалолаз», скручивания, а также «ножницы». Кроме того, следует делать ситапы. Для их выполнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, а руки вытянув вперед, затем необходимо подняться и сесть, руками коснуться стоп, после чего снова лечь на пол.

В материале отмечается, что важно создать дефицит калорий примерно на двадцать-тридцать процентов, то есть тратить больше энергии, чем потреблять.

В первую очередь следует исключить обработанные продукты и включить в рацион более здоровую пищу и обильное количество воды.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.