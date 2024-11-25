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В стране и мире

Появились подробности о разорванной свиньями российской школьнице

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Причиной смерти 17-летней школьницы из Красноярского края, найденной в загоне со свиньями, стала кровопотеря. Подробности о произошедшем появились у издания Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, сначала одиннадцатиклассницу, пришедшую в загон покормить животных, сбила с ног свиноматка, после чего девушка ударилась головой и потеряла сознание. Затем на школьницу набросились остальные свиньи и начали кусать, в результате разорвав бедренную артерию левой ноги, что привело к обильному кровотечению. Позже знакомый семьи нашел в свинарнике части тела россиянки.

По словам родителей школьницы, свиноматка всегда была злой и агрессивной, пишет канал.

О 17-летней жительнице села Ушканка, найденной без признаков жизни и со следами укусов в загоне со свиньями и крупным рогатым скотом, стало известно 25 ноября. Само происшествие случилось двумя днями ранее. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Кузбассе сторожевой пес растерзал шестилетнюю девочку во дворе жилого дома. Следователи установили, что ребенок гулял без взрослых и зашел на один из участков, охраняемых животным. В результате собака набросилась на дошкольницу. Спасти ее не удалось.

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Источник — lenta.ru
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