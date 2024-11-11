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В стране и мире

В России захотели сделать воду в аэропортах бесплатной

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Во всех российских аэропортах захотели сделать краны с бесплатной питьевой водой. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, его обращение есть у RT.

«Предлагаю рассмотреть возможность обязательного оснащения всех аэропортов страны бесплатными питьевыми кранами, расположенными в удобных местах, доступных для пассажиров», - отметил парламентарий.

Кроме того, Чернышов предложил установить предельную розничную стоимость бутилированной воды в магазинах авиагаваней. Он выразил мнение, что такие меры позволят создать комфортные условия для всех путешественников.

В беседе с журналистами депутат подчеркнул, что большинству пассажиров приходится покупать товары первой необходимости во время ожидания рейса и долгих пересадок. При этом часто стоимость бутылок достигает 150-300 рублей и «превышает все разумные пределы».

Ранее магазины аэропорта Внуково начали проверять из-за цен на воду. В письме к ФАС указывалось, что в международном терминале бутылка стоит не меньше 150 рублей.

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Источник — lenta.ru
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