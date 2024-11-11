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В стране и мире

Красная икра подорожает к Новому году

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Красная икра подорожает на 20 процентов к Новому году - по сравнению с концом 2023-го цены подлетят в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что причина увеличения цен - сокращение улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке.

Теперь килограмм лососевой красной икры продают оптом за 9000 рублей вместо 5500-6500 рублей, как в 2023 году. В розницу цена достигает 13200 рублей за килограмм.

Подорожание произошло в том числе из-за ужесточения процесса получения сертификатов и уменьшения спроса из-за высоких цен. Представители рынка полагают, что к новогодним праздникам цена вырастет еще выше на две-три тысячи рублей.

7 ноября специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в красной икре восьми российских производителей, в то время как заявленным требованиям соответствует продукция только трех компаний.

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Источник — lenta.ru
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