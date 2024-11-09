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В стране и мире

Город Волгоград потребовали переименовать

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Депутаты Госдумы от партии КПРФ потребовали вернуть городу Волгограду имя Сталинград. Такое предложение было сделано по итогам круглого стола, пишет портал V1.RU в своем Telegram-канале.

«Настало время вернуть Сталинграду его героическое имя! Город стал примером несгибаемого мужества советских воинов и его жителей», — говорится в итоговой резолюции.

Коммунисты убеждены, что переименование будет знаковым в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Изначально Волгоград носил имя Царицын. Так город назывался в период с 1589-го по апрель 1925 года. Затем он стал Сталинградом, а в 1961 году был переименован в Волгоград. Сейчас городу несколько раз в год возвращают название Сталинград на время проведения некоторых массовых мероприятий.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о переименовании города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. В Правительстве поддержали идею. В официальном отзыве кабмина указано, что дополнение названия города словом «Великий» юридически закрепит традиционно употребляемое наименование и будет подчеркивать статус значимого историко-культурного центра.

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Источник — lenta.ru
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