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В стране и мире

В РПЦ призвали не помогать прибегнувшим к ЭКО парам из-за их «распущенности»

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Настоятель храма Александра Невского протоиерей Борис Кривоногов призвал государство не помогать прибегнувшим к искусственному оплодотворению методом ЭКО парам, обвинив их в «распущенности». С таким заявлением священник РПЦ выступил на Русском экономическом форуме в Челябинске, пишет 74.RU.

По мнению священнослужителя, «для рождения детей государственная поддержка в принципе не нужна, гораздо важнее вера», а если женщина не может забеременеть в браке, то этому виной ее «распущенность», которая предшествовала созданию семьи.

«Если девушка рано начинает половую жизнь, что называется в религии похоть и распущенность, часто меняет половых партнеров, а если все-таки "залетела", делает аборт, один, другой, то потом забеременеть от любимого человека она не может, потому что организм подызношен. Тут лечить надо причину, а не следствие», — заявил Кривоногов.

В заключение своей речи священник призвал россиян и, в частности, правительство «не изобретать велосипед, а возвращаться к традиционным ценностям».

Ранее в РПЦ выступили против ЭКО для вдов участников специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что подобный способ «разрывает единство мужа и жены».

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Источник — lenta.ru
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