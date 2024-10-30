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В стране и мире

Врачи назвали распространенную ошибку при приеме витаминов

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Терапевт Елена Малышева и ее соведущие иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали распространенные ошибки при приеме витаминов. Выпуск передачи, в котором врачи предостерегли россиян от приема витамина D в комплексе с кальцием и витамином К, доступен на сайте телеканала.

Медики назвали заблуждением мнение о том, что витамин D нужно принимать в комплексе с другими витаминами и макроэлементами, в частности с кальцием. «Если нет дефицита, то добавлять кальций не надо. Более того, кардиологи будут против того, чтобы добавлять кальций», - объяснил Продеус.

Малышева добавила, что кальций при приеме витамина D необходимо получать с едой. Гандельман, в свою очередь, отметил, что элементом богаты такие продукты, как сыр, молочные продукты, сушеный базилик и кунжут.

Продеус также назвал ошибкой прием витамина D в комплексе с витамином K. «Витамин К для многих является провокатором образования тромбов, тем более если у человека есть риски тромбообразования. Мы как врачи не рекомендуем препараты с витамином без назначения», - отметил иммунолог.

Малышева также подчеркнула, что нет научного обоснования необходимости приема витамина D в комплексе с витамином K.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что дефицит витамина D может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. В частности, он может провоцировать развитие рака кишечника.

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Источник — lenta.ru
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