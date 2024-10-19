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В стране и мире

В Госдуме предложили «импортозаместить» Хэллоуин

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением «импортозаместить» Хэллоуин, как это было сделано с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка». Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Чернышова, необходим «ребрендинг Хэллоуина с сохранением большей части атрибутики, но изменением духа». Депутат предложил переименовать его в «Ночь таинственных историй».

В этот день, по задумке парламентария, вместо западных символов должны популяризировать российские, например «мистические произведения русских классиков» Николая Гоголя и Михаилом Булгакова.

В октябре 2023 года депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что проблема с празднованием Хеллоуина в России высосана из пальца.

По мнению парламентария, введение федеральных запретов привлечет только лишнее внимание к истории, которая «не то, что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит».

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Источник — lenta.ru
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