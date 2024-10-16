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В стране и мире

В России две школьницы станцевали на могиле бойца СВО и поплатились

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В городе Сухиничи Калужской области две школьницы станцевали на могиле участника специальной военной операции (СВО) и поплатились. Об этом сообщила пресс-служба судов российского региона в Telegram-канале.

Дети осквернили могилу военнослужащего еще в начале сентября, однако суд вынес решение только сейчас. Он постановил, что школьницы снимали видеоролики для публикации в TikTok.

«В ходе своих действий несовершеннолетние ложились на могильные захоронения, танцевали вблизи захоронений, в том числе, с флагом России, тем самым совершили безнравственные, циничные действия», — говорится в сообщении суда.

Школьниц поставили на учет в районном отделе полиции и решили поместить на 15 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних. На родителей девочек составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законе порядке.

Ранее в Рубцовске Алтайского края осквернили могилы бойца специальной военной операции (СВО) на Украине и его родственников.

Как рассказал местный житель, неизвестные похитили новую оградку с могилы его сына, воевавшего на фронте.

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Источник — lenta.ru
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