В МВД рассказали о рецидиве преступлений бывших заключенных после СВО

11.10.2024 | 17:19

Тюменские участники специальной военной операции (СВО), заключившие контракты во время отбытия наказания в местах лишения свободы, после возвращения вновь совершают преступления.

Об этом заявил заместитель начальника регионального управления МВД Евгений Козлов, обнародовав статистические данные на круглом столе в областной думе, передает Ura.ru.

По данным ведомства, с мая 2023-го по октябрь 2024 года 378 тюменцев, вернувшихся с СВО, совершили 128 преступлений. Чаще всего бывшие военные идут на кражи — зарегистрировано 65 случаев за указанный период.

Все участники СВО — бывшие заключенные находятся на обязательном контроле у сотрудников полиции после возвращения из зоны боевых действий.

10 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима жителю Алексею Исакову, обвиняемому в расправе над мужчиной в ресторане и незаконном хранении оружия. Прокурор попросил суд учесть обстоятельства, смягчающие вину: прохождение Исаковым службы на СВО, серьезные ранения, наличие несовершеннолетних детей.