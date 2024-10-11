Россияне признались в обращении к потусторонним силам при покупке жилья

11.10.2024 | 17:16

Почти 25 процентов россиянин при покупке квартиры в обязательном порядке обращаются к оккультным услугам. О своем отношении к помощи потусторонних сил в выборе жилья граждане рассказали в опросе Дом.News.

Из респондентов, которые признались в использовании оккультных услуг, 28 процентов консультировались с ясновидящими ради предсказания судьбы квартиры. При этом 12 процентов обращались с этой целью к гаданию и тарологам.

Около 26 процентов опрошенных рассказали, что подобным способом хотели защититься от мошенничества и узнать, нет ли подводных камней в условиях сделки.

В том числе их интересовало, не находится ли квартира в залоге у других собственников, выполнит ли застройщик свои обязательства, не возникнет ли других проблем при заключении договора купли-продажи.

Ранее стало известно, что большинство российских предпринимателей, которые обращались к бизнес-тарологам, остались довольны оказанными услугами. При этом прибегали к гаданию немногие участники бизнеса — всего 14 процентов.

Фото pxhere.com.