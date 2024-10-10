В России заявили о критической нехватке кладбищ

10.10.2024 | 11:14

В России критически не хватает кладбищ и крематориев - по числу последних на душу населения государство отстает и признано аутсайдером в мире.

О сложившейся проблеме в беседе с «Парламентской газетой» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат отметила, что положительно повлиять на ситуацию может законопроект, который даст возможность бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнерства.

«Потребность в крематориях сегодня очень велика. В крупных городах - в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге - до 70 процентов погребений осуществляется именно в них», - пояснила Разворотнева.

Парламентарий подчеркнула, что представители бизнеса готовы влиться в новую сферу. По ее информации, прецеденты по России в целом есть.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах.