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В стране и мире

В России заявили о критической нехватке кладбищ

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В России критически не хватает кладбищ и крематориев - по числу последних на душу населения государство отстает и признано аутсайдером в мире.

О сложившейся проблеме в беседе с «Парламентской газетой» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат отметила, что положительно повлиять на ситуацию может законопроект, который даст возможность бизнесу строить ритуальные сооружения по системе государственно-частного партнерства.

«Потребность в крематориях сегодня очень велика. В крупных городах - в частности, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге - до 70 процентов погребений осуществляется именно в них», - пояснила Разворотнева.

Парламентарий подчеркнула, что представители бизнеса готовы влиться в новую сферу. По ее информации, прецеденты по России в целом есть.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах.

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Источник — lenta.ru
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