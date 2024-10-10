Губернатор поковырялся в носу и вытер палец о подчиненную

10.10.2024 | 17:11

Губернатора Забайкалья Александра Осипова поймали на экстравагантном поступке. Глава региона поковырял в носу и вытер испачканные пальцы о начальницу лесничества Елену Шаляпину.

Все это попало на видео. Кадры в четверг, 10 октября, опубликовал телеграм-канал Mash.

Выходящий из ряда вон поступок Осипов совершил, когда Елена Шаляпина докладывала начальству о крупных лесных пожарах в Забайкалье.

Mash обратился к губернатору с вопросом о причинах поступка, но тот бросил трубку.

«В приемной нас попросили позвонить им завтра в рабочее время или отправить официальный запрос», - говорится в посте.

Александр Осипов занял должность губернатора Забайкалья в 2019 году. Он получил благодарность Президента РФ и Правительства РФ за вклад в социально-экономическое развитие Дальнего Востока, а также за активное участие в реализации задач модернизации отечественной экономики.