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В стране и мире

В России жители поселка отказались отпускать детей в школу после снятия скальпа с девочки

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Жители якутского поселка Чульман отказались отпускать детей в школу. Об этом сообщает Telegram-канал «В Чульмане», опубликовавший обращение родителей учеников на имя директора местной школы.

О нападении на ученицу стало известно 8 октября. Очевидец заявил, что с нее сняли скальп.

«Отказываемся отпускать детей в школу до тех пор, пока не будет обеспечена их безопасность», — написано в общении жителей поселка. Также они предложили рассмотреть возможность перехода детей на домашнее обучение, пока агрессивных собак не отловят.

Тем временем глава Якутии Айсен Николаев сообщил о смерти пострадавшей девочки. «По факту нападения собак возбуждено уголовное дело. Виновные понесут наказание», — подчеркнул он.

Накануне жители Чульмана устроили народный сход из-за нападения бродячих собак на школьницу. Они собрались у здания местной администрации и потребовали вернуть закон, позволяющий расправляться с животными. «Люди готовы идти сами давить этих собак, хоть руками, хоть любым оружием», — рассказала местная жительница.

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Источник — lenta.ru
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