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В стране и мире

Онколог оценил влияние долгого сна по выходным на здоровье

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Долгий сон по выходным снижает риск депрессии, рассказал онколог Леонид Доронин. То, как эта привычка влияет на здоровье, он оценил в своем Telegram-канале.

По словам доктора, связь долгого сна по выходным с ментальным здоровьем установили во время научного эксперимента с участием почти восьми тысяч человек.

Ученые выяснили, что сильнее всего она прослеживалась у мужчин, людей моложе 65 лет и тех, кто мало спит в будни.

«В целом, те, кто спал дольше в выходные, чувствовали себя куда лучше в эмоциональном плане. Участники, которые спали на один или два часа дольше, были на 38-46 процентов менее склонны проявлять симптомы депрессии. У такой дремы даже есть название - догоняющий выходной сон», - объяснил врач.

Ранее Доронин указал на неочевидный и приятный способ снизить развитие деменции. Он посоветовал заводить собак.

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Источник — lenta.ru
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