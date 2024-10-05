Сетевое издание|18+|Суббота|5 окт 2024|15:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Дети попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в российском регионе

Печать
Telegram

Четверо детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в пятницу, 4 октября, в городе Вольск этого российского региона экстренно госпитализировали двух братьев пяти и девяти лет и их семилетнюю сестру. У всех троих наблюдались признаки сильного отравления предварительно лекарственными препаратами. Вскоре стало плохо 13-летней девочке уже из другой семьи.

Позже появилась информация, что семья с тремя детьми пришла в гости к друзьям в селе Барановка. По одной из версий, кто-то из взрослых дал ребятам успокоительные средства, чтобы они не шумели. Согласно другой версии, дети могли отравиться препаратами от кашля. Также специалисты проверяют продукты, которые они ели в тот день, - картошку с грибами.

Как сообщает источник, состояние всех пострадавших стабилизировалось. Семилетнюю девочку перевезли в больницу Саратова. С родителями общается полиция.

Ранее стало известно, что в спортивной школе Якутии отравились 27 детей. Они обратились в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте