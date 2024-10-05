Дети попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в российском регионе

05.10.2024 | 14:10

Четверо детей попали в больницу с отравлением неизвестным веществом в Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в пятницу, 4 октября, в городе Вольск этого российского региона экстренно госпитализировали двух братьев пяти и девяти лет и их семилетнюю сестру. У всех троих наблюдались признаки сильного отравления предварительно лекарственными препаратами. Вскоре стало плохо 13-летней девочке уже из другой семьи.

Позже появилась информация, что семья с тремя детьми пришла в гости к друзьям в селе Барановка. По одной из версий, кто-то из взрослых дал ребятам успокоительные средства, чтобы они не шумели. Согласно другой версии, дети могли отравиться препаратами от кашля. Также специалисты проверяют продукты, которые они ели в тот день, - картошку с грибами.

Как сообщает источник, состояние всех пострадавших стабилизировалось. Семилетнюю девочку перевезли в больницу Саратова. С родителями общается полиция.

Ранее стало известно, что в спортивной школе Якутии отравились 27 детей. Они обратились в больницу с жалобами на боль в животе и рвоту.