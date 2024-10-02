Назван простой способ очистить смесители до блеска

02.10.2024 | 13:12

Очистить смесители до блеска удастся с помощью пергаментной бумаги. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, избавиться от белого налета, минеральных отложений и кальциевых пятен, которые часто образуются на смесителе, можно, натерев его поверхность пергаментной бумагой.

Кроме того, она помогает удалить грязи, мыльные разводы и налет от воды и тем самым вернет смесителю первоначальный блеск.

Большим плюсом использования этого метода эксперты назвали то, что он не требует использования агрессивных чистящих средств, а значит, сохраняет гладкость поверхности и не наносит ей повреждений.

Ранее в этот же день домохозяек призвали полить стены пеной для бритья, чтобы избавиться от грязи, скапливающейся в межплиточных швах.