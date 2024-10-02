Сетевое издание|18+|Среда|2 окт 2024|14:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Назван простой способ очистить смесители до блеска

Печать
Telegram

Очистить смесители до блеска удастся с помощью пергаментной бумаги. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, избавиться от белого налета, минеральных отложений и кальциевых пятен, которые часто образуются на смесителе, можно, натерев его поверхность пергаментной бумагой.

Кроме того, она помогает удалить грязи, мыльные разводы и налет от воды и тем самым вернет смесителю первоначальный блеск.

Большим плюсом использования этого метода эксперты назвали то, что он не требует использования агрессивных чистящих средств, а значит, сохраняет гладкость поверхности и не наносит ей повреждений.

Ранее в этот же день домохозяек призвали полить стены пеной для бритья, чтобы избавиться от грязи, скапливающейся в межплиточных швах.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте