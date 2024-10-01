01.10.2024 | 13:13

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало доклад о ситуации на Украине, рассказав о пытках российских бойцов в украинском плену.

Согласно полученным данным, из 205 российских военнопленных, опрошенных с марта прошлого года, 104 стали жертвами насилия, «что указывает на постоянную тенденцию».

«От шести до восьми мужчин по очереди пинали и избивали меня, используя молотки, дубинки и металлические трубы. Это длилось три-четыре часа», — рассказал российский боец, попавший в плен ВСУ.

По словам пленного россиянина, такие методы Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют для того, чтобы заставить военнопленных говорить на допросах.

БОЙЦОВ ВС РФ БИЛИ ПО КОЛЕНЯМ И СУСТАВАМ, ГРОЗЯ ФИЗИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ

Согласно данным ООН, российские бойцы подвергались жестоким избиениям, в том числе по коленям и суставам, угрозам физической расправы и насилия, а также ударам электрошоком.

Для пыток ВСУ использовали резиновые дубинки, алюминиевые или деревянные биты и молотки, а также различные электрические устройства, среди которых были автомобильные аккумуляторы.

Некоторые из военнопленных подверглись сексуальному и психологическому насилию. Например, им в голову направляли оружие и разряжали его. Пленных пытали в том числе во время перемещений между транзитными пунктами или по пути к СИЗО и тюрьмам.

«Когда балаклава, закрывавшая мое лицо, пропиталась кровью, они просто приклеили скотч, чтобы кровь не капала», — процитировали в докладе российского военнопленного.

По словам пострадавших, их пытали не только солдаты ВСУ, но и сотрудники Службы безопасности Украины.

ПЛЕННЫХ ДЕРЖАЛИ В ГАРАЖАХ И ПОДВАЛАХ

Чаще всего пытки происходят в неофициальных местах содержания под стражей. Среди таковых были названы гаражи, подвалы или частные дома. Подобные места содержания военнопленных были выявлены в Покровске и Краматорске — это был подвал и гараж на территории военного штаба соответственно.

Так, из 33 россиян, сообщивших о своем содержании там, около половины рассказали УВКПЧ о том, что подверглись избиениям и воздействию электрошока.

Другие сообщили, что по прибытии в СИЗО местный медицинский персонал не обращал внимания на увечья и признаки пыток. Некоторым из пострадавших медики предлагали указывать в документах, что травмы были получены на поле боя.

По состоянию на август этого года, как указали в УВКПЧ, было проведено пять досудебных расследований по фактам «возможного жестокого обращения», а также умышленных расправ над российскими военнопленными.

«Однако ни один человек не получил уведомления о подозрении в связи с этими расследованиями», — подчеркнули там.

УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ ПЫТАЮТ СОБСТВЕННЫХ ГРАЖДАН ЗА СИМПАТИЮ К РОССИИ

В апреле верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что киевские власти пытают украинцев, заподозренных в симпатиях и сотрудничестве с Россией. В большинстве случаев пыткам подвергаются жители территорий, из которых вынуждены были отойти российские войска.

«В некоторых случаях мое управление также документировало пытки и жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве», — рассказывал Тюрк.