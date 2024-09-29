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В стране и мире

Норвегия захотела построить забор на границе с Россией

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Правительство Норвегии задумалось о строительстве забора на границе с Россией. Об этом заявила министр юстиции страны Эмили Мель, ее слова приводит NRK.

Норвежские власти захотели построить ограждение после того, как к аналогичному решению пришла Финляндия. «Это мера, которая может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых ее участков», — уточнила политик.

Мель пояснила, что пограничный забор необходим не только для сдерживания — на таких ограждениях есть датчики, которые можно использовать для обнаружения людей.

Граница Норвегии с Россией составляет около 200 километров. На ней находится единственный контрольно-пропускной пункт — Борисоглебск в Мурманской области (с норвежской стороны — Стурскуг).

Ограждение также продолжает возводиться на границе России с Финляндией. Ранее власти страны захотели укрепить его и повысить на полметра.

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Источник — lenta.ru
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