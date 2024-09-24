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В стране и мире

В России захотели ужесточить наказание за оскорбление представителей власти

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В России захотели ужесточить наказание за оскорбление представителей власти в сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на находящийся в распоряжении редакции проект поправок к Уголовному кодексу (УК).

Документ предполагает внесение изменений в статью 319 УК, которая предусматривает ответственность за оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Действующая редакция УК предусматривает три вида наказания - штраф, обязательные работы и исправительные работы.

Авторы поправок предлагают вдвое увеличить максимальный размер штрафа и длительность исправительных работ. Размер обязательных работ предлагается увеличить с 360 часов до 460 часов. При это максимально предусмотренная УК длительность обязательных работ составляет 480 часов.

Законопроект уже получил поддержку кабмина.

Ранее в России призвали ужесточить правила пребывания в стране мигрантов. В Совете по правам человека при президенте России отметили, что страна может не справиться с потоком иностранцев при сохранении текущего положения.

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Источник — lenta.ru
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