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В стране и мире

Мужчина позвонил жене 100 раз за день и попал в тюрьму

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В Японии мужчина попал в тюрьму за сталкинг, после того как позвонил жене более 100 раз за день. Об этом пишет Oddity Central.

10 июля 31-летняя жительница города Амагасаки, префектура Хиого, начала получать странные звонки. Звонивший молчал до тех пор, пока она не вешала трубку. Это продолжалось несколько недель, причем вызовы поступали с анонимного номера, так что японка не могла заблокировать их. Неизвестный звонил ей десятки раз ежедневно, а однажды позвонил 100 раз за день.

Через некоторое время женщина заметила, что ей не звонят только ночью и когда она играет в игры на телефоне мужа. Она начала подозревать его и в итоге обратилась в полицию. После расследования ее опасения подтвердились. 4 сентября мужчину арестовали. «Я люблю жену и просто звонил ей, ничего не говоря», — объяснился он.

Как поясняет издание, в Японии семьи часто живут раздельно из-за переездов по работе. Случаи, когда один из супругов начинает преследовать другого из-за ревности, случаются регулярно. Однако в полиции Амагасаки признались, что впервые столкнулись с преследованиями у пары, которая живет под одной крышей.

Ранее в США женщина попала под суд из-за постоянных беспричинных звонков в службу спасения. 34-летняя Кеша Кеннеди позвонила в службу 911 более 400 раз с 2020 года.

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Источник — lenta.ru
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