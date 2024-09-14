Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Кикшеринговый сервис «Яндекс go» оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей за передачу электросамоката детям. Компания подтвердила это в комментарии ТАСС.

«Подтверждаем факт выписанного штрафа», - сообщили в пресс-службе сервиса. По правилам «Яндекс go», использовать самокаты компании можно только с 18 лет.

Информацию о штрафе опубликовала Baza. Очевидец сфотографировал нарушение и передал информацию в службу поддержки сервиса. Вычислить нарушителя удалось по примерному времени и номеру на самокате.

С предложением увеличить штрафы в Москве за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям в августе выступили в столичном Дептрансе. Ведомство отправило сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложил повысить размер взыскания до 100 тысяч рублей.

«Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга. Не устаем повторять: поездки с детьми на электросамокате недопустимы», — пояснили городские власти.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте