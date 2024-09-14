Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям

14.09.2024 | 11:51

Кикшеринговый сервис «Яндекс go» оштрафовал пользователя на 100 тысяч рублей за передачу электросамоката детям. Компания подтвердила это в комментарии ТАСС.

«Подтверждаем факт выписанного штрафа», - сообщили в пресс-службе сервиса. По правилам «Яндекс go», использовать самокаты компании можно только с 18 лет.

Информацию о штрафе опубликовала Baza. Очевидец сфотографировал нарушение и передал информацию в службу поддержки сервиса. Вычислить нарушителя удалось по примерному времени и номеру на самокате.

С предложением увеличить штрафы в Москве за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям в августе выступили в столичном Дептрансе. Ведомство отправило сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложил повысить размер взыскания до 100 тысяч рублей.

«Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга. Не устаем повторять: поездки с детьми на электросамокате недопустимы», — пояснили городские власти.