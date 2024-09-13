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В стране и мире

Зеленский заявил о якобы помощи Белоруссии в сбитии российских беспилотников

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия, в отличие от западных союзников Киева, якобы помогает Украине защищать небо. Его слова передает «Интерфакс Украина».

«Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет? (...) Пока только Белоруссия отличилась сбиванием российских [беспилотников]», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что отказ Запада от защиты украинского неба является «позором для демократического мира».

Ранее в сети появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем в Белоруссии. На ролике видно, как светящийся неопознанный летающий объект падает, скрываясь за строениями.

Официальных сообщений об инциденте не поступало.

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Источник — lenta.ru
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