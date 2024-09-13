Зеленский заявил о якобы помощи Белоруссии в сбитии российских беспилотников

13.09.2024 | 17:19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия, в отличие от западных союзников Киева, якобы помогает Украине защищать небо. Его слова передает «Интерфакс Украина».

«Если союзники вместе сбивают ракеты и сбивают дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет? (...) Пока только Белоруссия отличилась сбиванием российских [беспилотников]», — заявил украинский лидер.

Он выразил уверенность, что отказ Запада от защиты украинского неба является «позором для демократического мира».

Ранее в сети появилось видео с падающим огненным шаром в небе над Гомелем в Белоруссии. На ролике видно, как светящийся неопознанный летающий объект падает, скрываясь за строениями.

Официальных сообщений об инциденте не поступало.