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В стране и мире

В России детям не вернувшихся с СВО бойцов разрешили бесплатно кататься на каруселях

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В Тюмени детям бойцов, не вернувшихся со специальной военной операции (СВО), разрешили бесплатно кататься на каруселях.

Для этого необходимо заранее принести документы и зарегистрироваться в специальном фонде, сообщило агентство Ura.ru.

Билеты на аттракционы в городском парке культуры получат те, чьи родственники были в зоне боевых действий Однако, как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», просто прийти на карусели нельзя, сначала следует прикрепиться к фонду «Защитники Отечества».

Сотрудники фонда отметили, что точное количество выданных билетов пока что неизвестно.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев внес в нижнюю плату парламента поправку к законопроекту о миграционном режиме высылки, обязывающую мигрантов поддерживать спецоперацию в качестве одного из условий нахождения в России.

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Источник — lenta.ru
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