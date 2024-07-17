В России детям не вернувшихся с СВО бойцов разрешили бесплатно кататься на каруселях

17.07.2024 | 15:20

В Тюмени детям бойцов, не вернувшихся со специальной военной операции (СВО), разрешили бесплатно кататься на каруселях.

Для этого необходимо заранее принести документы и зарегистрироваться в специальном фонде, сообщило агентство Ura.ru.

Билеты на аттракционы в городском парке культуры получат те, чьи родственники были в зоне боевых действий Однако, как выяснил Telegram-канал «Осторожно, новости», просто прийти на карусели нельзя, сначала следует прикрепиться к фонду «Защитники Отечества».

Сотрудники фонда отметили, что точное количество выданных билетов пока что неизвестно.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев внес в нижнюю плату парламента поправку к законопроекту о миграционном режиме высылки, обязывающую мигрантов поддерживать спецоперацию в качестве одного из условий нахождения в России.