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В стране и мире

В России ребенок попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания

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В Приморье ребенок попал в реанимацию после тренировки по задержке дыхания под водой. Об этом сообщает издание NEWS.VL в Telegram.

10-летний мальчик нырнул в реку, после чего потерял сознание. После этого школьника отнесло в сторону, где его заметил находившийся рядом мужчина. Он бросился в воду и вытащил ребенка.

Несмотря на спасение, мальчик на берегу не подавал признаков жизни. Его смогли реанимировать на берегу.

В больницу школьника доставили на попутке — свободных автомобилей скорой помощи в это время не было.

Ранее в Петербурге 13-летний ученик попал в больницу прямо с футбольного поля. Во время матча он неудачно упал, в результате чего у школьника произошел разрыв селезенки. На момент госпитализации врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое.

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Источник — lenta.ru
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