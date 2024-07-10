Отсутствие снижения цен на продукты в России объяснили

10.07.2024 | 13:11

Отсутствие снижения цен на продукты в России объясняется рядом причин. Их в беседе с РИА Новости перечислил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

По мнению специалиста, мешают сокращению стоимости продовольственных товаров высокая ключевая ставка, сохраняющаяся на этом уровне уже долгое время, а также подорожание логистики, удобрений, сельхозтехники и бензина.

Влияет на цены и тренд на рост доходов россиян. Тренин напомнил, что в январе-апреле реальная зарплата в среднем увеличилась на 10,5 процента.

По мнению эксперта, некоторое снижение продовольственной инфляции в годовом выражении возможно с осени. Это будет объясняться высокой базой второго полугодия 2023-го, добавил он. «При этом, по моему мнению, быстрого замедления до желаемых результатов (4-5 процентов) ждать не стоит», - заявил он.

Ранее заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин спрогнозировал, что годовая инфляция начнет снижаться в конце лета и начале осени. По его словам, пик увеличения индекса потребительских цен будет наблюдаться в июле, в том числе из-за роста тарифов на ЖКУ, которые год назад не повышали.