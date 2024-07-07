В Подмосковье лифт с подростком сорвался и пролетел несколько этажей

07.07.2024 | 15:59

В подмосковной Балашихе лифт с 14-летней девочкой сорвался и пролетел несколько этажей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Это случилось в многоэтажке на улице Ситникова в микрорайоне Новое Измайлово. По данным издания, лифт резко набрал скорость на десятом этаже и остановился на третьем.

Школьница получила травмы головы. Ей оказали медицинскую помощь.

Ранее в Москве на Малой Калитниковской улице в девятиэтажном доме сорвался лифт с 17-летней девушкой и собакой.

Падение кабины затормозила сработавшая ловушка, в результате никто не пострадал.