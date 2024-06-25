Сетевое издание|18+|Вторник|25 июн 2024|17:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Экс-прокурор продал машину и все накопления и перевел мошенникам 20 миллионов рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Москве экс-начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры города 69-летний Евгений Манеркин продал автомобиль марки Audi Q7 и отдал мошенникам вырученные за него деньги и все накопления в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации канала, аферисты стали звонить экс-прокурору с 13 июня. Они представлялись сотрудниками Роскомнадзора, Росфинмониторинга и Мосэнерго и запугивали его, рассказывая, что его накопительные счета находятся под угрозой и что все деньги нужно срочно перевести на якобы безопасный счет.

Затем злоумышленники убедили Манеркина продать его машину, а вырученные деньги также перечислить на этот счет.

Таким образом в течение 10 дней экс-прокурор перевел мошенникам 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге руководитель департамента консалтинговой группы, обманутый телефонными мошенниками, лишился 14 миллионов рублей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В российском регионе хирурги достали 13 предметов из кишечника ребенка

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте