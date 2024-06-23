В Дагестане ввели режим КТО после нападений на храм, синагогу и силовиков

23.06.2024 | 20:39

В Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) на фоне нападений в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщает НАК, передает РИА Новости.

Проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших.

Вечером 23 июня в Дербенте пять человек обстреляли синагогу и православный храм, после чего скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo.

Одновременно с этим в Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС на улице Ермошкина.

Позже стало известно о продолжающейся перестрелке на улице Таги-Заде в дагестанском Дербенте. При этом, по данным МВД республики, в результате атак на оба города шесть силовиков не выжили и еще 12 получили ранения.

Источник видео - t.me/bazabazon.