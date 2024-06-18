Сетевое издание|18+|Вторник|18 июн 2024|20:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Россиянам раскрыли снижающий риск рака простаты продукт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление перца уменьшает риск развития рака простаты и снижает уровень артериального давления.

Выпуск передачи, в котором медики раскрыли снижающий риск недугов продукт, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что перец содержит вещество капсаицин. По словам Гандельмана, капсаицин обладает сосудорасширяющим действием и снижает артериальное давление. «Все это действие видят: когда мы едим перец, мы краснеем, красное лицо — это расширенные сосуды», — пояснила Малышева.

«Капсаицин борется с раком, в частности с раком простаты», — добавила доктор. Также, по ее словам, перцовые пластыри, в которых содержится капсаицин, используются для снятия болевых симптомов.

Ранее Малышева и Гандельман развеяли миф, что острая пища вызывает изжогу. По словам специалистов, острые продукты полезны для здоровья.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте