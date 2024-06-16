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В стране и мире

В Москве решили приостановить продажу некоторых продуктов из-за подозрения на ботулизм

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Роспотребнадзор намерен приостановить в Москве продажу некоторой продукции в связи с подозрением на ботулизм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что в настоящее время выясняются поставщики и изготовители данной продукции.

«Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», - отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что десять жителей столицы госпитализированы с отравлением и подозрением на ботулизм, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Трое из них накануне ели консервы с тунцом, двое - грузинское блюдо лобио из вакуумной упаковки.

Однако в Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на заболевание остается лишь у четверых.

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Источник — lenta.ru
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