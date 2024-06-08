В расправе над Игорем Тальковым обвинили его концертного директора

08.06.2024 | 13:46

Следственный комитет России (СК РФ) завершил расследование дела о расправе над певцом Игорем Тальковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе СК РФ.

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана», — сказано в сообщении ведомства.

Шляфмана официально обвинили в совершении преступления. Следствие установило, что в ходе конфликта, возникшего за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» в октябре 1991 года между Шляфманом и артистом Игорем Малаховым, первый достал револьвер и попытался выстрелить в последнего. Однако пуля попала в Талькова.

В 1992 году Шляфмана, который к тому времени выехал в Израиль, обвинили в непредумышленном преступлении. Однако в 2021-м следователи СК пришли к выводу, что в действиях концертного директора Талькова был умысел.

В ходе расследования было допрошено более 150 свидетелей, «среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия». Также были проведены генетические исследования и допрошены эксперты, которые работали над делом в 1991-1992 годах.

В частности, у одного из них изъяли вырезы из рубашки Шляфмана со следами крови. Эти улики «имеют существенное значение для установления причастности фигуранта» к преступлению. В СК заявили, что теперь уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В феврале сообщалось, что в центре Москвы сотрудники столичной полиции задержали сына Игоря Талькова. Тальков-младший был остановлен в центре столицы сотрудниками ДПС и честно признался им, что имеет при себе наркотики.