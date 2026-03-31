В России хотят ввести лимит на VPN-трафик. Что это значит и сколько будет стоить каждый лишний гигабайт?

Российские операторы введут плату за использование VPN-сервисов в России. При этом цифровые платформы не будут пускать пользователей, которые заходят с помощью подобных технологий. К этому призвал представителей бизнеса глава Минцифры Максут Шадаев, пишет Forbes.

Отмечается, что инициатива ведомства исходит из закрытого поручения президента России Владимира Путина.

Как уточняет издание со ссылкой на собеседников, в субботу, 28 марта, Шадаев провел два совещания с представителями бизнеса. На первом присутствовали крупные операторы связи, а на втором представители цифровых платформ и онлайн-ретейла, включая маркетплейсы и социальные сети. Глава Минцифры попросил их принять меры против использования VPN-сервисов россиянами.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский напомнил, что VPN по-прежнему можно пользоваться, чтобы просматривать материалы, например, в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Однако в России запрещена реклама подобных сервисов.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за рекламу VPN и поиск заведомо экстремистских материалов. Согласно документу, за рекламу сервисов для обхода блокировок для физических лиц будет предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. С компаний же могут взыскать от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Новые нормы вступили в силу 1 сентября.

