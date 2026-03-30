Пенсионерка продала квартиру по «схеме Долиной» и отсудила ее обратно

Верховный суд вернул пенсионерке из Великого Новгорода квартиру, которую она продала по «схеме Долиной» — под влиянием мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов публикации, 73-летняя россиянка лишилась единственного жилья после разговора со злоумышленниками. Собеседники убедили женщину срочно продать квартиру, чтобы не потерять права на недвижимость.

Пенсионерка поверила аферистам и оформила сделку через агентство с сервисом срочного выкупа. Жилье оформили на директора компании за 1,9 миллиона рублей — эти деньги россиянка получила и сразу же передала курьеру мошенников.

При первых попытках отсудить квартиру обратно суд встал на сторону покупателя. Однако апелляция назначила психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснили, что женщина страдала расстройством личности и действовала под влиянием мошенников — она не понимала, что фактически продает квартиру. Тогда сделку признали недействительной и вернули жилье изначальной владелице.

Риелтор попытался оспорить решение в Верховном суде, ссылаясь на статус добросовестного покупателя. Однако ему ответили, что в таких случаях применяются нормы о недействительности сделки, а не защита приобретателя. К тому же как профессионала его должны были насторожить заниженная цена и обстоятельства сделки. В итоге квартира так и осталась за пенсионеркой, а мужчине вернули 1,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что схема Долиной распространилась за пределы России. Туристы столкнулись с похожей проблемой при долгосрочной аренде вилл на острове Бали в Индонезии. Там мошенники получают деньги за сдачу недвижимости, хотя выступают нелегальными посредниками.

