Россияне бросились скупать препараты от аллергии

С начала 2026 года россияне потратили на препараты от аллергии более шести миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные платформы «Честный знак» сообщает Telegram-канал Shot.

Граждане бросились скупать лекарства из-за аномально теплой зимы и преждевременной весны — благодаря теплой погоде сезон аллергии начался раньше. В результате раскуплено более 20 миллионов упаковок антигистаминных.

На фоне увеличения спроса выросли также и цены — в среднем, до 308 рублей за упаковку (плюс 11 процентов). Чаще всего препараты от аллергии покупали в Санкт-Петербурге, Московской и Амурской областях.

Пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Наталья Коповая напомнила, что лекарства против аллергии (антигистаминные препараты, назальные кортикостероиды для купирования ринита и метод аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) должны назначать только врачи.

Вместе с тем на фоне пика сезона цветения для аллергиков выходом станут закрытые окна, отсутствие прогулок без солнцезащитных очков, а также душ после прогулки и солевой раствор для носа. Также барьерным методом станет использование назальных фильтров, задерживающих крупные частицы пыльцы. Очки с плотным прилеганием не дадут пыльце попасть в глаза.

