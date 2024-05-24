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В стране и мире

Дачникам раскрыли способы снизить риск инсульта

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Во время работы на даче нельзя забывать о нескольких важных правилах, соблюдение которых помогает защититься от многих болезней, в том числе инсульта, рассказала невролог Юлия Ярыгина. В комментарии для aif.ru врач раскрыла способы заниматься огородом так, чтобы не навредить здоровью.

По словам врача, на даче не рекомендуется работать в положении вниз головой, так как в таком положении сосуды мозга переполняются кровью. Это повышает риск инсульта и сердечной недостаточности, предупредила доктор. Она уточнила, что особенно актуально это правило для тех, кто уже перенес инсульт, и для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ярыгина добавила, что длительное пребывание в согнутой позиции вредит позвоночнику и ЖКТ. Также в подобном положении мышцы перенапрягаются, из-за чего появляется боль в пояснице и шее.

«Также нарушается система саморегуляции кровотока, снижается кровоснабжение головного мозга кислородом. Из-за этого может кружиться или болеть голова, перед глазами мелькать мушки», - Юлия Ярыгина, невролог.

Если человек находится долгое время в согнутом положении, то у него сдавливается живот, возникают трудности с полноценным дыханием. В результате кровь хуже насыщается кислородом, ухудшается питание органов и тканей.

В то же время врач отметила, что возраст и проблемы со здоровьем не должны стать причиной отказа от работы на даче. Главное — соблюдать несколько правил. Например, использовать стульчик, невысокую скамейку, накладки на колени, специальные приборы для облегчения труда. Также можно делать высокие грядки, чтобы не приходилось сильно наклоняться к ним.

«Избегайте контакта с мокрой и холодной землей, так как переохлаждение может спровоцировать или обострить воспалительные заболевания, например суставов или позвоночника. Также стоит ограничивать физическую нагрузку в жаркие дни», — добавила невролог.

Ранее невролог-алголог Анна Терехова предупредила об опасных последствиях неконтролируемого приема анальгетиков. По ее словам, прием этих препаратов без назначения врача может отрицательно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, почек и сердца.

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Источник — lenta.ru
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