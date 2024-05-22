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В стране и мире

Простая гигиеническая процедура едва не привела к смерти жителя Подмосковья

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В подмосковном Пушкине врачи спасли мужчину, занесшего в организм инфекцию во время чистки ушей ватными палочками. Простая гигиеническая процедура едва не привела к смерти россиянина, сообщается на сайте регионального Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, 28-летний мужчина обратился в больницу с гнойным отитом среднего уха, от которого страдал несколько лет. При этом на одно ухо он практически оглох. В ходе диагностики врачи выяснили, что у пациента повреждена барабанная перепонка, из-за чего он и занес в организм инфекцию.

Благодаря терапии мужчина начал чувствовать себя лучше, однако стал жаловаться на боль за ухом и лихорадку. Проведя ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную томографию, врачи обнаружили у него воспаление среднего уха и сосцевидного отростка, а также наличие тромба в сигмовидном синусе.

«Грубо говоря, весь верхний этаж уха воспален. И воспаление перешло на соседние анатомические структуры», - объяснил заведующий ЛОР-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

По его словам, врачи промыли пациенту все ячейки полости среднего уха, очистили от гноя из ложа сигмовидного синуса, после чего удалили тромб и зашили рану. На операцию ушло 2,5 часа. 10 дней спустя мужчину выписали на амбулаторное лечение. Слух россиянина начал восстанавливаться, однако его ждет еще одна хирургическая процедура, чтобы свести к нулю риски повторения заражения.

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Источник — lenta.ru
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