Двое таксистов не поделили дорогу и открыли стрельбу в российском городе

25.01.2024 | 13:06

В Санкт-Петербурге двое таксистов устроили конфликт на дороге, который закончился стрельбой. Об этом сообщает 78.ru.

Все произошло на Садовой улице. Двое водителей такси не поделили дорогу, в результате чего между ними произошел конфликт. В какой-то момент один из таксистов достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону оппонента, а затем уехал.

Полицейские задержали его по горячим следам и доставили в отдел полиции. Находившееся при нем оружие изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

По данным издания, оба участника конфликта в возрасте 20 и 22 лет являются приезжими, получившими гражданство в упрощенном порядке. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.

Ранее московская полиция задержала троих россиян, устроивших стрельбу во дворе жилого дома.