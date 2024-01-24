Минобороны раскрыло детали сорванного обмена пленными с Украиной

24.01.2024 | 15:59

24 января в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе должен был состояться обмен пленными с Украиной. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Разбившийся в Белгородской области военно-транспортный самолет Ил-76 перевозил 65 украинских военнослужащих для обмена, отметили в военном ведомстве.

Киев пошел на сбитие самолета Ил-76 с целью обвинить Россию в уничтожении солдат Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны. Нанесенный по самолету удар в министерстве назвали терактом.

Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской области. На борту помимо солдат ВСУ находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар ВСУ по самолету с украинскими пленными результатом внутриполитической борьбы на Украине. Он подчеркнул, что для «жовто-блакитных тварей» нет никаких ограничителей, когда речь заходит о власти.