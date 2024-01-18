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В стране и мире

Россиянам предрекли удешевление китайских машин

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В обозримом будущем цены на китайские автомобили в России могут снизиться из-за необходимости автодилеров распродавать прошлогодние запасы. Так, по итогам 2023 года порядка трети завезенных в РФ авто из КНР оказались нераскупленными, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление пресс-службы группы ВТБ.

Руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая допустила, что из-за сложившейся ситуации автодилеры могут пойти на определенные ценовые уступки. По ее словам, подобная политика может быть обусловлена необходимостью реализовать около 35 процентов китайских машин, завезенных на российский рынок в прошлом году.

На этом фоне она сочла начало 2024 года выгодным периодом для покупки китайского автомобиля, поэтому россиянам предрекли удешевление китайских машин.

«Деньги, замороженные в металле (речь о нераспроданных в прошлом году китайских машинах — прим. «Ленты.ру»), для автодилеров становятся все дороже, и продавцы будут идти на уступки», — заключила Дембицкая.

О вероятном снижении цен на китайские автомобили ранее также сообщало издание Autonews. Тогда опрошенные участники рынка допустили, что стоимость машин из КНР в России в 2024 году может снизиться на 10-15 процентов. В качестве одной из главных причин подобной динамики они назвали растущую конкуренцию среди китайских производителей в борьбе за потенциального российского покупателя.

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Источник — lenta.ru
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