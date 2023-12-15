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В стране и мире

Пробившая крышу психиатрической больницы в России ветка едва не задела пациентов

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В Ковалевке Ростовской области ветка тополя пробила крышу и едва не задела пациентов психиатрической больницы, которые были в палатах на тихом часе. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, ветку снес сильный ветер. Она угодила в крышу больницы под Ростовом, в результате посыпалась штукатурка. Российские пациенты в это время находились в кроватях, никто из них не пострадал.

Сотрудники региональных экстренных служб извлекли ветку только спустя день. Дыра в потолке пока не заделана, опасное дерево как стояло, так и стоит — врачи обеспокоены, что из-за плохой погоды к ним может прилететь вторая ветка или целый ствол.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в учреждении уже несколько дней отсутствует электричество, выяснила Baza.

В ноябре сообщалось о пожаре в онкологическом центре в Хабаровске.

Тогда в результате ЧП у регистратуры в главном корпусе здания ощущался стойкий запах гари и сильное задымление. Никто из представителей персонала и пациентов не пострадал.

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Источник — lenta.ru
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