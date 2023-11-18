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В стране и мире

В российском регионе неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге

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В поселке под Екатеринбургом неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сожженный шкаф в районе станции Кедровка в 23 километрах от Екатеринбурга заметил машинист пригородной электрички. На место вызвали оперативников, которые зафиксировали, что сам шкаф и оборудование внутри выгорели полностью. Кроме того, возле объекта были следы от обуви и крышка от пластиковой бутылки.

Отмечается, что на движение поездов инцидент не повлиял. Сейчас преступника ищет полиция.

Ранее под Екатеринбургом неизвестный также поджег оборудование на железной дороге. Ночью работники заметили сгоревший релейный шкаф около станции Монетная.

До этого в Ульяновской области задержали 12-летнего школьника при попытке поджечь релейный шкаф. Он рассказал, что пошел на преступление из-за давления украинских спецслужб, угрожавших его семье расправой.

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Источник — lenta.ru
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