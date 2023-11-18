Устроили стрельбу и отобрали сумку. В Москве неизвестные ограбили двух курьеров на 300 миллионов рублей возле банка

18.11.2023 | 14:46

Неизвестные открыли стрельбу возле банка в центре Москвы и ограбили двух мужчин на крупную сумму, сообщили в столичной прокуратуре. По предварительной информации, злоумышленники украли около 300 миллионов рублей, им удалось скрыться на автомобиле.

По предварительной информации, на Пресненском Валу неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам, произвели несколько выстрелов в их сторону, открыто похитили крупную сумму денег, после чего скрылись с места происшествия.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК РФ («Разбой»), а также вопрос установления лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к уголовной ответственности.

В настоящее время нападавших ищут. После ограбления полиция Москвы объявила план «Перехват».

Сумма похищенного составила около 300 миллионов рублей.

Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленникам удалось похитить около 300 миллионов рублей. Неизвестные напали на курьеров, которые находились возле отделения банка.

Жертвами стали два курьера Российского финансового банка, перевозивших мешки с деньгами, уточняет Telegram-канал Mash. Когда мужчины шли по улице, к них подъехал автомобиль Mercedes с тремя грабителями. Они произвели не менее восьми выстрелов, забрали деньги и скрылись.

Во время стрельбы пострадал один человек.

В пресс-службе полиции Москвы сообщили, что в результате стрельбы пострадал один человек, передает РИА Новости.

По предварительным данным, пострадал один из мужчин. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступников и привлечение их к ответственности в соответствии с законом, сообщили в Управлении МВД по городу Москве.

Как уточняет Telegram-канал Shot, стрельба велась из травматического пистолета. Пострадавший отказался от госпитализации.

10 ноября сообщалось, что в Москве девушка совершила ограбление офиса ломбарда на улице Красного Маяка. Она вынула пистолет и потребовала от сотрудников деньги, после чего произвела предупредительный выстрел. Девушку задержали росгвардейцы.