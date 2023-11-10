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В стране и мире

Пристававший к ребенку пенсионер испугался и на полгода спрятался в машине

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В Нижегородской области задержали 61-летнего российского пенсионера, подозреваемого в педофилии. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, мужчина проживал с 70-летней женщиной, ее дочерью и внучкой, которую иногда оставляли с ним. Однажды девочка призналась, что дедушка трогал ее в интимных местах.

После скандала россиянин уволился с работы и поселился в своей «Газели», подозревая, что он теперь в розыске. На деле же сразу после случившегося заявление на него не писали.

В розыске он оказался лишь несколько дней назад, когда о произошедшем узнал отец девочки. Он немедленно отправился писать заявление в следственный комитет. Уже на следующий день пенсионер был задержан в собственном автомобиле.

Ранее сообщалось, что в Хабаровской крае задержали 46-летнего тренера по тхэквондо за домогательства к маленьким ученицам.

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Источник — lenta.ru
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