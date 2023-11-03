Россиянин лишил жизни бабушку и прабабушку ради 500 тысяч рублей

03.11.2023 | 15:27

В Омской области задержали 23-летнего россиянина, лишившего жизни двух пенсионерок. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 25 октября подозреваемый приехал в гости к прабабушке, проживавшей в деревня Сягаевка. Мужчина знал, что у пенсионерки в доме хранятся накопления — 500 тысяч рублей. Дома у 87-летней женщины оказалась ее 65-летняя дочь, которая приехала помочь матери с огородом.

Злоумышленник удушил обеих женщин, нашел сбережения и сбежал.

Пенсионерок позже обнаружила родственница. Обеспокоенная тем, что обе не отвечали на звонки, она отправилась проверить, все ли в порядке.

Благодаря оперативно-следственным мероприятиям сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника и задержали его. Экспертные исследования вещественных доказательств с места преступления подтвердили причастность внука.

На время расследования 23-летнего обвиняемого отправили в СИЗО.