Россиянин лишил жизни бабушку и прабабушку ради 500 тысяч рублей

В Омской области задержали 23-летнего россиянина, лишившего жизни двух пенсионерок. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, 25 октября подозреваемый приехал в гости к прабабушке, проживавшей в деревня Сягаевка. Мужчина знал, что у пенсионерки в доме хранятся накопления — 500 тысяч рублей. Дома у 87-летней женщины оказалась ее 65-летняя дочь, которая приехала помочь матери с огородом.
Злоумышленник удушил обеих женщин, нашел сбережения и сбежал.
Пенсионерок позже обнаружила родственница. Обеспокоенная тем, что обе не отвечали на звонки, она отправилась проверить, все ли в порядке.
Благодаря оперативно-следственным мероприятиям сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника и задержали его. Экспертные исследования вещественных доказательств с места преступления подтвердили причастность внука.
На время расследования 23-летнего обвиняемого отправили в СИЗО.
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