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В стране и мире

Льготной ипотеке в России предрекли отмену из-за решения ЦБ

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Льготную ипотеку на общих условиях могут отменить в середине 2024 года из-за решения Центробанка (ЦБ) повысить ключевую ставку. Окончание программы госкредитов на жилье предрек директор по взаимодействию с инвесторами девелопера «А101» Анатолий Клинков, его слова передает РИА Новости.

Эксперт предполагает, что в следующем году ключевая ставка останется двузначной. «Это ставит под вопрос продление льготных ипотек. Вероятнее всего, общую льготную госипотеку под восемь процентов годовых необходимо будет сегментировать на разные категории населения», - заявил Клинков.

В то же время специалист предложил продлить семейную и IT-ипотеку, а также добавить новые программы - например, льготные кредиты на жилье для только что образовавшихся семей. Клинков отметил, что из-за роста ключевой ставки будут ухудшаться условия кредитования.

«Банки естественным образом отреагируют на новое значение ключевой ставки ростом процентов по кредитам и депозитам, а также ставок на вторичное жилье и по рыночным ипотечным программам. В то же время после того, как тренд изменится и ключевая ставка начнет снижаться, снижение будет постепенным, и на ставку менее 10 процентов мы выйдем в лучшем случае в перспективе уже 2025 года», - резюмировал эксперт.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта - с 13 до 15 процентов годовых. Затем был обновлен прогноз по росту ипотечного кредитования в 2023 году - показатель повысили с 17-21 процента до 24-27 процентов.

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Источник — lenta.ru
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