В Госдуме предложили разрешать женщинам делать аборты при согласии отца

27.10.2023 | 11:51

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила разрешить женщинам осуществлять искуственное прерывание беременности при согласии не только матери, но и отца, если брак с ним зарегистрирован. Слова депутата приводит ТАСС.

Соответствующие изменения парламентарий предложила ввести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Власова предлагает, чтобы россиянкам можно было делать аборты только после проведения доабортного консультирования. Также для этого нужно, чтобы у врача на руках было добровольное согласие матери и отца ребенка, если он состоит с женщиной в браке, а также согласие одного из родителей в случае, если забеременела несовершеннолетняя.

Депутат также предложила проводить аборты по желанию женщины только на сроках до восьми недель включительно «после обязательного проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода человека матери».

В России ранее высказывали идею об исключении на федеральном уровне процесс искусственного прерывания беременности в частных клиниках. На заседании Госдумы в июле прозвучало предложение закрепить право проведения абортов только за государственными медицинскими учреждениями. В Минздраве заявили о готовности ведомства обсудить такую инициативу, за запрет абортов в частных клиниках выступали представители Русской православной церкви.

В России с 1 сентября 2024 года ужесточат оборот препаратов для прерывания беременности. Предметно-количественному учету начнут подлежать препараты мифепристон, мизопростол и циклопентолат.

Такие меры в Госдуме объяснили тем, что государство занимается контролем в сфере абортов, так как для него важны жизнь и здоровье каждой женщины репродуктивного возраста и каждого новорожденного ребенка. На фоне ужесточения Минздравом оборота препаратов россиянки стали скупать препараты от нежелательной беременности.

Согласно действующему законодательству, искусственно прерывать беременность по желанию женщины можно на сроке до 12 недель. Аборт по социальным показаниям (например, если женщину изнасиловали) можно делать на сроке до 22 недель, по медицинским показаниям — независимо от срока беременности.