Дачников призвали срочно раскидать на грядках капустные листья

18.10.2023 | 14:01

Капустные листья помогут избавиться от слизней на огороде, однако раскидать их на грядках нужно успеть до конца октября. Срочно соорудить ловушку для вредителей призвала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

По словам эксперта, капустные листья послужат приманкой для слизней. Их нужно положить на грунт и подождать, пока под листьями соберутся моллюски, использующие их как укрытие или еду. После ловушку можно удалить с грядки и выбросить за пределы участка.

Коврижных подчеркнула, что способ остается действенным до наступления серьезных холодов, когда слизни начнут откладывать яйца перед зимой глубоко в почве. Крайний срок — последняя неделя октября.

Если удастся избавиться от вредителей до того, как они отложат яйца, весной они не появятся на огороде.

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